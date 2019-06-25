نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب 2019 في ظل تعقب نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها زراعي, صناعي, فندقي, فني, يتابع العديد من أولياء الأمور نتيجة أبنائهم بكل قلق وتوتر ومن خلال هذة المقالة سوف نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن اخر تطورات التصحيح وموعد ظهور النتيجة حتى يطمئن جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام 3 – 5 سنوات, حيث أكدت بعض المصادر من داخل كنترولات التصحيح للدبلومات الفنية لجميع الشعب انتهاء مرحلة تصحيح أوراق إجابات طلاب الدبلومات الفنية وبدء مرحلة المراجعة ورصد الدرجات, بالإضافة إلى رصد درجات الرأفة للطلاب المستحقين لها , ثم تأتي مرحلة إعلان النتيجة واعتمادها من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي و تحديد أوائل الدبلومات الفنية خلال الأيام القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب.

حيث تعتبر أعمال المراجعة النهائية هي من أهم المراحل التى تمر بها النتيجة قبل ظهورها حرصا على مصلحة جميع الطلاب لتجنب حدوث أي أخطاء حتى لا تحدث أي مشاكل, وفور ظهور النتيجة سيتم تحديد العشرة الأوائل لكل شعبة في الدبلومات سواء الصناعية أو الزراعية أو الفندقية ومن المعروف دائما أن مجموع درجات الطالب هو العامل الأساسي والحقيقي في تحديد الأوائل, وسيتم اعلان النتيجة من خلال رابط بوابة التعليم الفني فور الانتهاء من أعمال المراجعة خلال الأسبوع القادم .

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظامي 3-5 سنوات.

سوف نتابع مع جميع طلاب مرحلة التعليم الفني كل ماهو جديد عن موعد ظهور النتيجة من خلال موقعنا وايضا معرفة الحصول عليها من خلال الروابط الخاصة بإظهار النتائج من المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم فور ظهورها اتبع هذة الخطوات.

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني لاظهار النتائج—– من هنا

2- كتابة رقم الجلوس للطالب

3- اختيار نظام الثانوي سواء (3-5 سنوات)

4- اكتب القسم الخاص بالطالب صناعي, زراعي, فندقي

5- اضغط” على كلمة بحث.

أما في حالة عدم الوصول الى النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها قم بترك رقم الجلوس واسم الشعبة الخاصة بكل طالب أو طالبة وأيضا نظام سنوات التعليم الفني ثلاث سنوات أو الخمس سنوات بتعليق أسفل المقال, وسنوافيكم بالنتائج بعد أن يتم الإعلان عنها رسميا.

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