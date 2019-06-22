نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس- نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”...

لا نزال نتابع مع طلاب التعليم الفني تفاصيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لجميع الأقسام صنايع، زراعة، تجارة، فنادق ”نظامي 3 و5 سنوات” في جميع المحافظات، كما لم تسجل الامتحانات أي شكاوى أو تجاوزات من جانب طلاب الدبلوم، ومن المقرر أن يتم البدء في تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2019 من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلوم 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وسيتم نشر روابط نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال هذه المقالة فور اعتمادها.

أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم حرمان 20 طالب من التعليم على مستوي المحافظات، حيث تم ضبطهم في حالات غش وتسريب امتحانات، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح سيتم القيام بأعمال الرأفة للطلاب الراسبين في ثلاث مواد.

تواصل مراكز التصحيح أعمال الكنترول نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية في جميع المحافظات، وأكدت مصادر من وزارة التعليم، أن التصحيح تم البدء فيه عقب العودة من عيد الفطر المبارك ولهذا من المقرر الانتهاء منها خلال أيام قليلة.

أكدت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان نتائج الدبلوم الفني 2019 كل الأقسام خلال الأسبوع المقبل، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها جميع مراكز التصحيح في الوقت الحالي، كما أشارت التوقعات الأولية إلى أن نسب نجاح البنات أعلى من البنين ونسب نجاح قسم الصنايع والتجارة أعلى من الزراعة، وسنتابع معكم جميع أخبار ظهور نتائج الدبلومات 2019 من خلال هذا التقرير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات، أي أخطاء لغوية أو مطبعيه، مشيرا إلى أنه تم عقد نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال فترة واحدة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المواد الامتحانية التي خاضها الطلاب في نتيجة الدبلومات 15 مادة.

حيث يتاح لطلاب التعليم الفني الذين رسبوا في امتحانات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول في مادة أو في مادتين بخوض دور نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية التي يتم عقدها في شهر أغسطس، وإذا لم ينجح الطالب في امتحانات الملاحق يقوم الطالب بالدخول إلى العام الدراسي القادم، ومن المقرر عرض النتائج خلال الأسبوع القادم.

Advertisements

تحديث: تم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الأقسام وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات أكثر من 235 ألف طالب وجاءت نسبة النجاح كالتالي :



نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %

% التعليم الفني الثانوي الفندقى 93,87 %

% التعليم الفني الثانوي الزراعي 91,02 %

% التعليم الفني الثانوي الصناعي 91,38 %

نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوي التجاري 99,17 %

التعليم الفني الثانوي الفندقي 95,03 %

التعليم الفني الثانوي الزراعي 95,70 %

التعليم الفني الثانوي الصناعي 99,20 %

نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” الدور الأول ما يقارب من 700 ألف طالب، وتم ضبط حوالي 30 حالة غش، مما تسبب في تحويل عدد ن المراقبين ومسئولي اللجان إلى التحقيق، وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية سيتم وضع جميع روابط نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” فور اعتمادها :

نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزة

نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول محافظة القليوبية

نتيجة دبلوم الصنايع 2019 محافظة المنوفية

نتيجة دبلوم التجارة 2019 محافظة الغربية

نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية

نتائج دبلوم الصنايع الدور الأول محافظة البحيرة

نتيجة دبلوم التجارة الدور الأول محافظة أسيوط

نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الإسكندرية

نتائج دبلوم الزراعة 2019 محافظة سوهاج

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 محافظة المنيا

نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تعليمية، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة الفنية 2019 جميع المحافظات ولجميع الشعب دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”، بعد انتهاء أعمال المراجعة وتصحيح نتائج الامتحانات.

كما أشار المصدر إلى أن نائب وزير التربية والتعليم الفني، شدد على الدقة في أعمال المراجعة وتصحيح نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم الزراعة ونتيجة دبلوم التجارة وجميع الأقسام، وإعطاء كل طالب جميع درجاته المستحقة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها.

ظهور نتيجة الدبلومات 2019

أكد رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 سيتم اعتمادها بعد العيد.

لا تزال أعمال مراجعة الدرجات مستمرة في كافة الإدارات التعليمية.

كما سيتم رفع أسماء أوائل الشهادة الفنية عبر موقع الوزارة الرسمي.

أكد مصدر رسمي أنه سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 غدا الخميس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه ظهرت الآن نتائج الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

حيث بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني نظام 3 سنوات 57.58%

والإعداد المهني نظام 3 سنوات ، بلغت نسبة النجاح العامة 48.50%، وبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 76749 طالب

رابط مباشرة للحصول على نتائج الدبلومات الفنية ( من هنا)

تابع نتائج الدبلومات الفنية 2019

سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا التقرير ترقبونا.

تبذل مديريات التربية والتعليم قصاري جهدها من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019.

من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني بعد عيد الفطر.

بعد عيد الفطر. أقترب موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 حيث أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء.

انتهي الطلاب من أداء الامتحانات مطلع الشهر الحالي.

لم تسجل امتحانات الدبلومات أي شكاوى من طلاب التعليم الفني.

ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال منتصف الأسبوع الحالي في جميع المحافظات.

← إقرأ أيضاً: