برقم الجلوس- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات.. نتائج الدبلوم بالاسم ورقم الجلوس لنظامي...

نتابع مع طلاب الدبلوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني فور أن يتم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعلان نتيجة نتائج الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي خلال نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء أعمال التصحيح والكنترول، وسيتم نشر رابط نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة فور اعتمادها، وتجدر الإشارة إلى أنه خاض نحو 700 ألف طالب من طلاب التعليم الفني امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .



أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن جميع الطلاب الذين تم ضبطهم وهم يحاولوا الغش في الامتحانات سيتم حرمانهم من الامتحان، مشيرا إلى أنه سيتم حرمان 20 طال من الامتحانات قاموا بتصوير أجزاء من المنهج وحاولوا تسريبها.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات، يوم 18 مايو في جميع المحافظات لتنتهي الأول من يونيو، ولهذا من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلوم لكل الأقسام خلال نهاية الشهر الحالي، حيث صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزير شدد على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح وعدم تعرض أي طالب للظلم.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن مراكز تصحيح نتائج الدبلومات الفنية كل الأقسام تواصل العمل ليل ونهار لسرعة إعلان النتائج، مؤكد أن هذا الأسبوع سيتم خلاله الانتهاء من التصحيح، كما صرحت أحد المصادر أن نسبة نجاح البنات في نتيجة الدبلومات الفنية خمس وثلاث سنوات أعلى من البنين خلال هذا العام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث بدأت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال نهاية الشهر الماضي والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني بدون تغير في نسب النجاح، وسيتم إضافة درجات الرأفة بعد ذلك، طبعا للقواعد التي تم تحديدها من جانب الوزارة.

نتائج الدبلومات الفنية

حيث تحتل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم اهتمام واسع للرأي العام المصري، بعد نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية ووزارة التعليم تبذل قصاري جهدها من أجل تحسين مستوي التعليم في مصر بصفة عامة ومستوي التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بصفة خاصة، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول انتهت أول شهر يونيو.

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حيث أكد السيد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نهاية العام، انتهت بمنتهي الشفافية من أجل إعطاء كل طالب جميع درجاته، مشيرا إلى أن أعمال المراجعة والمتابعة وتدقيق وتجميع الدرجات تتم خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل مراجع يقوم بمراجعة 100 ورقة خلال اليوم.

نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة نهاية العام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فور أن يتم رفعها عبر وزارة التربية والتعليم، كما سيتم توزيع نتائج الدبلومات الفنية 2019 عبر جميع المدارس بعد يومين من اعتمادها.

متابعة نتيجة الدبلومات 2019

أكد مصدر في تصريح صحفي لموقع اليوم السابع، أن الإدارات التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة انتهاء مراجعة درجات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول.

أكدت بوابة التعليم الفني أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال التصحيح لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.

يمكن لجميع الطلاب متابعة رابط المقال بين الحين والأخر لمعرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها

سيتم عرض مؤتمر صحفي غدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018.

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 بنسبة نجاح بلغت 57.58%، لنظام الثلاث سنوات

بلغ عدد المتقدمين من الطلاب 697015 طالب

وبلغ عدد الطلاب الراسبون 233 ألف و873 طالب

وبلغت نسبة النجاح في فني ثانوي تجارى 58.43%

وبلغت نسبة النجاح في ثانوي فندقي 78.06%

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج لجميع الأقسام 84.65%

تم فتح باب التظلمات منذ أمس يوم 30 يونيو ولمدة شهر.

متابعة نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018

سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية وعرضها من خلال هذا التقرير تابعونا.

من المتوقع اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني لجميع المحافظات

حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين امتحانات ملاحق الدبلومات 235 ألف طالب وطالبة.

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال منتصف الأسبوع.

إذا رسب الطالب في أكثر من ثلاث مواد لا يحق له الالتحاق بالدور الثاني.

ومن المقرر أن يتم عقد ملاحق الدبلومات الفنية خلال شهر أغسطس.

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