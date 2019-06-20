تراند اليوم : من هى رنا هويدى بطلة الفيديو الاباحى مع خالد يوسف الجديد والمتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية مذيعة...

اعلنت القوات الامنية عن القبض على مذيعة mbc لتورطها فى قضية الفيديوهات الجنسية وتسائل المتابعين عن من هى رنا هويدى بطلة الفيديو الاباحى مع خالد يوسف الجديد والتى انضمت الى قائمة المتهمات.

من هى رنا هويدى بطلة الفيديو الاباحى مع خالد يوسف الجديد والمتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية مذيعة mbc

اعلن مصدر مسئول عن القبض على الاعلامية رنا هويدى فى مطار القاهرة بعد معرفة تورطها فى قضية

الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف كما وصل مراسلين.

وتعد رنا هويدي مذيعة مصرية من اصول تونسية وقد ولدت فى القاهرة عام 1993 وقامت بدراسة الاعلام فى كلية

الاعلام بجامعة اكتوبر للعلوم والاداب الحديثة وتخرجت بتقدير امتياز بالاضافة الى دراستها الاخراج والتمثيل وفنون السينما.

تم اعطائها لقب اصغر اعلامية فى الوطن العربى وحصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى

الجامعات البريطانية كما انها عملت فى قناة البغدادية عام 2014 فى نشرة الاخبار ومذيعة رياضية

ثم انتقلت الى قناة الغد العربى عام 2015 لتقديم برنامج يوم جديد ثم الى قناة mbc مصر فى 2017

من خلال برنامج حديث المساء وحاليا تقدم برنامج النشرة الفنية فى قناة الغد.

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