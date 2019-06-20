الاكثر مشاهدة اليوم - تسريب صورة لخالد يوسف أثناء العلاقات الجنسية – صورة...

لا تزال فضيحة المخرج المصري خالد يوسف، تشغل ملايين المصريين، بعد تسريب مقاطع إباحية له مع الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج.

ومنذ أيام قليلة، سربت صور لخالد يوسف من الفيديوهات الإباحية، أثناء ممارسته العلاقات الجنسية، وتم تداول الصور على نطاق واسع.

خالد يوسف يمارس حياته بشكل طبيعي، وكأن شيئاً لم يكن، رغم الفضيحة الكبرى التي تطارده بعد انتشار مقاطع إباحية له مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.

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لا يتواجد خالد في مصر لبدء التحقيق معه، وكان سافر إلى باريس ليمضي بعضاً من الوقت مع عائلته، وأطل للمرة الأولى بعد فضيحته على قناة (الحرة) وهاجم الدولة المصرية ودافع عن نفسه.

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