حقيقة وفاة سامر المصري "ابو شهاب" في سوريا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الفنان السوري سامر المصري، الشهير بشخصية "أبو شهاب"، لكن سرعان ما تبين أن هذه الأخبار هي مجرد شائعات اعتاد عليها المصري.

في سياق آخر، قال الفنان سامر المصري، خلال حوار مع قناة العربية السعودية، أن موقفي مما يحدث في سوريا هو بدافع إنساني وليس سياسي، مبررا ً أنه لو كان سياسي لكنت دعمته بأعمال فنية.

وأضاف عكيد باب الحارة ” أنا حزنت على ما يحدث في البلد و الناس، وليس لدي موقف سياسي، مؤكدا ً أنه كفنان ضد التدخل السياسي، لأن ملعبي الفن والثقافة وسأبقى فيه.

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وحول الأعمال الدرامية التي تحدثت عن الأزمة السورية، اختار المصري مسلسل ” غدا ً نلقتي ” كأهم الأعمال التي قاربت الأزمة فعليا ً.

وكان سامر المصري قد شبه ما تمر به سوريا ” بالكارثة ضد الشعب السوري ” وذلك خلال مقابلة مماثلة على قناة العربية منذ عامين، مؤكدا ً في الحوار أنه اضطر لمغادرة سوريا بسبب الأحداث التي سببت له أزمة نفسية. وفق موقع "اسرار الاسبوع"