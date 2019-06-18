السعودية: رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم توفر عدد من الوظائف في مقر الديوان ومحاكمه في الرياض وفروعه في جدة والمدنية المنورة والدمام وسكاكا وأبها ومكة المكرمة والأحساء ونجران وحائل.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 اضغط هنا

وبحسب اعلان وظائف ديوان المظالم 1440 فقد توافرت 90 وظيفة للرجال في فروع ديوان المظالم في المملكة السعودية بوظائف الدرجة الرابعة بمسمى أمين سر أمين سير الدائرة وكاتب وسكرتير ومأمور توثيق ومحضر خصوم ومسجل معلومات ومساعد إداري وناسخ آلة.

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كما توزعت وظائف الدرجة السادسة على أمين مستودع وباحث إحصاء وباحث تخطيط مساعد وباحث تطوير إداري مساعد وباحث شرعي مساعد وباحث قانوني مساعد وباحث قضايا مساعد وسكرتير دائرة وكاتب ضبط ومأمور علاقة عامة ومدقق شئون الموظفين ومراقب أمن وسلامة ومساعد إداري ومفتش إداري وناسخ آلة.

وحدد ديوان المظالم شروط استقبال طلبات الوظائف من المتقدمين السعوديين المكملين لسن 18 عاماً الحاصلين على على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية.

وعلى المتقد لوظائف ديوان المظالم ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والمخدرات أو المسكرات أو الترويج لها أو المتاجرة فيها.

كما يشترط على المتقدم لوظائف ديوان المظالم 1440 ألا يكون محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها وألا يكون مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، حيث لا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة 226 ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة، بحسب "عرب نيوز".