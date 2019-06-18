أحلام تكشف عن مفاجأة للشعب السعودي

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، اليوم الخميس، عن التحضير لمفاجأة تهم الشعب السعودي بكافة أطيافه، وذلك خلال الفترة القريبة القادمة.

وأعلنت أحلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إحيائها لسلسلة من الحفلات الغنائية لأول مرة في السعودية.

وأشارت إلى أن حفلات السعودية، تتطلب تجهيزات كبيرة ويشارك بها أكثر من 150 عازفا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مواعيد الحفلات في الفترة المقبلة.

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وفي وقت سابق، أعلنت أحلام عن إحيائها لأربع حفلات في المملكة العربية السعودية، وسيكون أولها في العاصمة الرياض، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأضافت أنها تحضر لها منذ 6 أشهر.

ولفتت إلى أنها ستكون أول فنانة تحيي حفلا في منطقة جيزان السعودية، بالإضافة إلى حفلتين في الدمام وجدة.

وتجهز الفنانة الاماراتية لحفلين آخرين يشتهدفان أطفال وبنات السعودية، برعاية شبكة "إم بي سي" وهيئة الثقافة السعودية.