صور الدكتور محمد مرسي - صور للرئيس مرسي بعد خبر وفاته

محمد مرسي من مواليد 1951، واسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، بدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.

حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام، وبقي معتقلا منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في 17 يونيو 2019، بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.

تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005، وهو مهندس ميكانيكي وأستاذ جامعي ويحمل شهادة الدكتوراه في هندسة المواد.

توفي محمد مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته بقضية التخابر في محكمة جنايات القاهرة في 17 يونيو 2019، بعد إصابته بنوبة إغماء؛ توفي على إثرها، ونقل للمستشفى.