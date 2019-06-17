موضوع الرياضيات بكالوريا 2019 - مواضيع الجزائر

زودت وزارة الدفاع الجزائرية مراكز امتحانات شهادة البكالوريا بأجهزة تشويش لاستخدامها في قطع شبكة الإنترنت، ومنع استخدام وسائط التواصل في الغش.

ونصبت السلطات هذه الأجهزة داخل مراكز الامتحان لإنهاء مشكلة الغش باستخدام التكنولوجيا، والذي يتكرر سنويا. ويمتحن اليوم أزيد من 674 ألف مرشح لاختبارات شهادة البكالوريا على مدار خمسة أيام في 2339 مركزاً عبر ولايات الجزائر.

وذكر وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، في تصريحات صحافية أن وزارة الدفاع زودت هيئة الامتحانات والمسابقات بأجهزة تشويش متطورة تساعد على إنهاء ظاهرة الغش بأية طريقة كانت.

ولأول مرة، منحت وزارة التربية مدة نصف ساعة أتاحت خلالها للتلاميذ تسجيل تأخيرهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات، أي يسمح لهم بالتأخير عن الموعد الرسمي لبدء الامتحانات المقرر عند الساعة الثامنة صباحا، علاوة على منحتهم نصف ساعة إضافية عن التوقيت المحدد لزمن انتهاء كل امتحان.

ولتذليل الصعاب على المرشحين، تم تخصيص حافلات نقل خاصة بالمرشحين في المناطق النائية عبر كافة القطر الجزائري وخصوصا في المدن الجنوبية