مبروك للطلبة المقبوليين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعرف على أسماء المقبولين من خلال رابط...

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم، من خلال هذا التقرير عن الطلبة المقبولين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الحالي 1400 هجري، والتي يرغب جميع خريجي الثانوية العامة بالمملكة على الألتحاق بها، لمكانتها المرموقة بين الجامعات السعودية بل والعالمية أيضاً، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم رابط معرفة أسماء المقبولين، وموعد تأكيد القبول للطلبة المقبولين مبدئياً.

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نتائج القبول للعام الدراسي القادم، وأن النسبة المطلوبة (91) كنسبة مركبة، وحددت أدارة الجامعة النسبة المركبة بأحتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية، و30% من نتيجة القدرات العامة، و50% من نتيجة الأختبار التحصيلي، بحيث يكون مجموع هذة الأوزان (91).

شروط القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام مقررات (علوم طبيعية) العام الحالي 1440 أو العام السابق 1339 هجري. أن يكون الطالب قد دخل أختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية. أن يكون قد دخل الطالب الأختبار التحصيلي لهذا العام أو العام الماضي. ألا يكون الطالب قد سبق لة الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

نتائج القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يمكنكم متابعة النتائج عبر موقع أدارة القبول في الجامعة من هنا

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سيتم إرسال رسالة نصية إلي الطلاب المقبولين.

موعد تأكيد القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أكد الدكتور سعد الشهراني عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد، أن تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة سيكون أعتباراً من، اليوم ولمدة أربع أيام عن طريق الموقع الألكتروني لأدارة القبول في الجامعة من هنا

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