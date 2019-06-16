تراند اليوم : منى فاروق وشيما الحاج خارج السجن

وصلت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج قبل قليل، إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، تمهيداً لإخلاء سبيلهما بناء على قرار قاضي المعارضات، على ذمة قضية اتهامهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ(الفيديوهات الإباحية).

كانت نيابة مدينة نصر الكلية في فبراير الماضي، أمرت بضبط وإحضار الفنانتين بسبب انتشار فيديوهات جنسية لهما مع المخرج المصري خالد يوسف الذي فر هارباً إلى فرنسا، وبعد التحقيقات أمرت النيابة بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، وجددت مدة حبسهما عدة مرات حتى أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهما.