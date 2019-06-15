برقم الجلوس- نتائج الثانوية السودانية 2019 جميع الولايات عبر موقع وزارة التعليم وبوابة السودان...

نرصد مع جميع طلاب الصف الثانوي لحظة إعلان نتائج الثانوية السودانية 2018 جميع الولايات برقم الجلوس عبر أن يتم رفعها على موقع وزارة التعليم السودانية كما من المتوقع أن يتم رفع نتائج السودان 2018 عبر بوابة السودان الإلكترونية، خلال الأيام القادمة، خاصة بعد أن أكدت جميع المؤشرات بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات وإعداد نتائج الثانوية السودانية.

نتائج الثانوية السودانية 2018

تحتل نتائج الثانوية السودانية 2018 جميع الولايات اهتمام كبير من جانب جميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية، جميع التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السودانية حول موعد نتائج الثانوية العامة بالسودان، وسيتم نشر رابط نتائج السودان فور اعتمادها.

نتيجة الثانوية العامة السودانية 2018

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم بالسودان، قد أسست غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة السودانية 2018، وأفادت بأن جميع الامتحانات لطلاب الشعبة الأدبية جاءت في مستوي الطالب المتوسط وأنها لم تتلقي أي شكاوى، مشيرة إلى أن طلاب الشعبة العلمية لم يتم تسجيل أي تجاوزات سوي تسريب امتحان الكيمياء، الذي تم إعادته في اليوم التالي.

بوابة السودان الإلكترونية

حيث يعد بوابة السودان الإلكترونية أو موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان هما الموقعان الرسميان الذي سيتم عرض نتائج الثانوية السودانية 2018 جميع الولايات، الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل وغرب ووسط وشمال دارفور وولاية النيل الأبيض والقضارف وكسلا والبحر الأحمر والنيل الأزرق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة السودان الإلكترونية

أو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان

اختيار الخدمات الإلكترونية

نتائج الثانوية السودانية 2018

إدخال رقم الجلوس

تحديد الولاية

الضغط على زر عرض النتيجة

تابع إعلان نتائج الثانوية العامة بالسودان 2018

انتهي الطلاب من أداء الامتحانات في شهر أبريل.

من المقرر أن يتم اعتماد نتائج الطلاب يوم 9 يونيو

تأخر اعتماد نتائج الطلاب مما تسبب في خلق حالة من القلق والتوتر لدي الطلاب

ترددت أنباء أنه سيتم اعتماد نتائج الثانوية السودانية 2018 جميع الولايات بعد العيد.

أوشكت وزارة التربية والتعليم بالسودان على الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات.

أكدت وزارة التربية والتعليم بالسودان أنه سيتم اعتماد نتائج الثانوية السودانية يوم الأحد القادم.

من المقرر أعتماد نتيجة الثانوية بالسودان غدا الأحد خلال مؤتمر صحفي.

من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة السودانية 2018 بعد قليل.

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد نتائج السودان

سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية السودانية بسبب تضارب موعد إعلان النتائج.

من المتوقع اعتماد نتيجة السودان مطلع الأسبوع القادم، ولكن لم يتم صدور أي بيان رسمي من وزارة التعليم السودانية حتى الآن

وردت أنباء بأنه سيتم اعتماد نتائج السودان خلال ساعات قليلة.

يمكن للطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة السودانية ( من هنا)

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