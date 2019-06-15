شاهد: جرادة تشعل حفلة محمد عبده في القصيم

تعرض الفنان السعودي محمد عبده، لموقف طريف أثناء إحيائه، مساء أمس للحفل التاريخي في مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم المعروفة بأنها من أكثر مناطق المملكة محافظة.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد عبده،من حفله في القصيم، حيث يظهر جراد وقد حطَّ على جبين فنان العرب، فيما هو استمر في الغناء من دون أن يؤثر وجود الجراد على أدائه، ثم التقطه أمام الجمهور وسط التصفيق.

وأثناء اندماج عبده في الغناء فوجئ بجرادة تنزل على جبينه لكنه تمكن من الحفاظ على ثباته الانفعالي وواصل غناءه دون تغيير، وبعد ثوان التقط فنان العرب الجرادة بيده وهو يبتسم وسط ضحكات الجمهور القريب.

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ويعد حفل الفنانان السعوديان، محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، مساء يوم الجمعة، أول حفل فني يُقام في بريدة التي تعد معقل المحافظين السعوديين، حيث قال الفنان محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء ”إنه اختبار لي“.

وتعد هذه حفلة رمزيةً تكتسي أهمية خاصة تم بها كسر الحظر المفروض على الفنون والغناء في آخر مناطق البلاد التي خرج منها علماء ودعاة حرموا الفنون وقيدوا حياة المجتمع بتفسيرات دينية متشددة، تخلت عنها السعودية في السنوات الثلاث الماضية وحثت الخطى سريعاً نحو الانفتاح على العالم وفنونه وثقافاته.