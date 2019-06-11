الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو منى فاروق كامل وشيما الحاج يشعل مواقع التواصل والأعلى سيرش على جوجل

تصدر فيديو منى فاروق كامل وشيما الحاج اهتمام المصريين على مدار اليومين الماضيين، ظهر ذلك واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" التي ليس لها حديث في هذه الأوقات سوى فيديو منى فاروق كامل وشيما الحاج، كما أظهرت مؤشرات جوجل تريند تصدر فيديو منى فاروق وشيما الحاج مع مخرج شهير قوائم الأعلى بحثًا في مصر على محرك البحث الأشهر في العالم، وفي الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن فيديو منى فاروق كامل، يكمل رجال التحقيقات والنيابة العامة مهمتهم في التحقيق مع شيما الحاج ومنى فاروق، اللتان باتا يواجهان اتهامات بخدش الحياء العام وفعل فاضح والترويج له بسبب فيديو منى فاروق وشيما الحاج مع مخرج قيل إنه خالد يوسف.

فيديو منى فاروق كامل وشيما الحاج يشعل مواقع التواصل والأعلى سيرش على جوجل



ومساء أمس، فوجئ المصريون بنبأ القبض على منى فاروق وشيما الحاج على خلفية ظهورهما في فيديو إباحي مع من قيل إنه المخرج خالد يوسف، وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بكلمات البحث التي تهدف الوصول إلى فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل، وفق ما أظهرت تريندات جوجل.



وأمام جهات التحقيق اعترفت منى فاروق وشيما الحاج بأنهما هما من ظهرا في الفيديو المتداول تحت مسمى "فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل"، كما أرشدا عن مكان تصوير الفيديو، وأنكرا علمهما بعملية التصوير خلال ممارستهم أعمال منافية للآداب مع من قالوا إنه المخرج خالد يوسف، متهمين إياه بابتزازهم بإعطاءهم أدوارًا سينمائية مقابل ممارسة الجنس معهم. وأمام جهات التحقيق اعترفتبأنهما هما من ظهرا في الفيديو المتداول تحت مسمى "فيديو منى فاروق وشيما الحاج كامل"، كما أرشدا عن مكان تصوير الفيديو، وأنكرا علمهما بعملية التصوير خلال ممارستهم أعمال منافية للآداب مع من قالوا إنه المخرج خالد يوسف، متهمين إياه بابتزازهم بإعطاءهم أدوارًا سينمائية مقابل ممارسة الجنس معهم. وحصلت "أهل مصر" صباح اليوم على أول فيديو لترحيل الفنانة شيما الحاج ومنى فاروق إلى نيابة مدينة نصر بعد القبض عليهما فى قضية الفيدوهات الجنسية، وظهر على الفنانتين الصدمة والانهيار أثناء اصطحاب رجال المباحث لهما للعرض على نيابة مدينة نصر أول للتحقيق معهم فى قضية "الفيديوهات الجنسية". اقرأ أيضًا.. "أغرانا ومارس الجنس معانا مقابل التمثيل".. ننشر اعترافات منى فاروق وشيماء الحاج