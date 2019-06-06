شاهد: استقبال حافل للفنانة احلام في جدة اليوم وهي تحقق حلمها

تعتزم الفنانة الاماراتية احلام تنظيم أولى الحفلات الغنائية بموسم جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية على مسرح الجوهرة، حيث وصلت مطار جدة اليوم الخميس واستقبلها المحبون بالورود ووسط تواجد مكثف للصحفيين.

وأعربت احلام عن سعادتها وافتخارها بالاستقبال الذي حظيت به، معتبرة أن إحياءها حفلًا جماهيريًا في مدينة جدة السعودية، بمثابة الحلم الذي تحقق، كما استحضرت سعادتها للاستقبال والترتيب للحفل الذي تقيمه. "وفق ارم نيوز"

وقالت فنانة العرب إنها "تفتخر بأن يكون مثل ذلك التنظيم موجودًا في الخليج العربي، واعدة جمهور المملكة بأن يكون الحفل تاريخيًا، علما بأنه يعد هو الثالث على التوالي لأحلام في السعودية، بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 آذار/مارس.