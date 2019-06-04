تراند اليوم : حفيدتا هيفا وهبي وأجمل إطلالة – صور

نشرت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة لابنتيها (رهف)، و(دانييلا)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نالت صور حفيدتي هيفا اعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، الذين أشادوا بجمال الطفلتين، وبذوق والدتهما في اختيار إطلالتيهما.

يأتي ذلك، بعدما نشرت زينب، صوراً جديدة لها، أثارت بها ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها هيفا وهبي، خصوصاً بعدما اعتمدت زينب ماكياجاً ثقيلاً جعلها نسخة طبق الأصل عن هيفا.

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