شاهد مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 22 من الجزء العاشر - أبو النار من جديد

يعرض مسلسل باب الحارة 10 في رمضان 2019، من إنتاج شركة قبنض بعد انفصالها عن بسام الملا، ولم يحقق حتى اليوم نسبة مشاهدة عالية مقارنة مع أجزائه الـ 3 الأولى، حيث مل المشاهدون من الأخطاء المعيبة والسخيفة.

ووقع المسؤولون بخطأ تاريخي كبير، واستخدموا صوراً للطائرة الحربية الفرنسية C-130 hercules أمريكية الصنع من إنتاج شركة (لوكهيد مارتن)، والتي دخلت بالخدمة العام 1956 أي بعد عشرة أعوام من خروج القوات الفرنسية من سوريا ولبنان العام 1946.

وأكثر ما أثار استغرابنا في الحلقات، الندبة التي كانت على وجه العقيد أبو النار علي كريم التي تسبب بها العقيد أبو شهاب سامر المصري في الأجزاء الأولى، واستمرت الندبة حتى الجزء التاسع ورغبة أبو النار بالإنتقام من حارة الضبع. لتختفي في الجزء العاشر.

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ولم يعد للندبة أثراً وكأنه لجأ للتجميل الذي لم يكن موجوداً خلال تلك المرحلة، وهذا خطأ ليس مسموحاً، لأن هذه شخصية أبو النار من أهم المحاور في المسلسل، إلا إذا جاء الجزء العاشر ليضع بداية جديدة وليتخلص من الأجزاء الماضية، لكن الإنتقال والحبكة الدرامية لم تكن ذكية وجاءت معقدة.

مسلسل باب الحارة 10 تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب، وشارك أكثر من 40 نجماً في الجزء الجديد ومنهم: نجاح سفكوني، صالح الحايك، زهير عبد الكريم، تيسير إدريس.

وبمشاركة الفنان علي كريم، عادل علي، محمد الشماط، بسام لطفي، أسامة السيد يوسف، مأمون الفرخ، طوني موسى، سلمى المصري، أمانة والي، مرح جبر، هدلى شعراوي وغيرهم الكثير.