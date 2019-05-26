مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 22 الثانية والعشرين حصريًا كاملة بجودة عالية الدقة HD

نعرضُ لكم متابعينا الأكارم، اليوم الأحد 21 رمضان قبل الجميع وحصريًا الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويخوضُ مسلسل "فكرة بمليون جنيه" منافسات الماراثون الدرامي الذي يعقد كلّ عامٍ في شهر رمضان المبارك، ليزدحم الموسم بالمسلسلات التي تتأهّب للمنافسة والسباق معلنًا التفوّق والصدارة.

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ويحظى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يبث جصريًا على قناة mbc مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور المصري والعربي، كما يحقق نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

ويقودُ النجمُ المصري الشاب علي ربيع بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم والفنانين، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وآخرين.

يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.