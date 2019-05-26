تراند اليوم : اسماء اخر دفعه من القسائم الشرائية ..اسماء الدفعه الاخير من...

اعلنت لجنة التكافل الوطنية عن مشروع القسائم الشرائية خلال شهر رمضان المبارك ,حيث انه تم اعلان قبل مدة زمنية معينة عن رابط تسجيل لقسائم الشرائية ,وبعد فارغ الصبر تعلن اليوم لجنة التكافل الوطنية عن رابط فحص اسماء المتسفيد من القسائم الشرائية

رابط الفحص هنــا

وأوضحت لجنة “تكافل” أنه سيتم توزيع “32” ألف قسيمة شرائية على محتاجي القطاع خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت تكافل رابطًا لفحص المستفيدين من مشروع قسائم شهر الخير علمًا أنه سيتم تفعيل الرابط صباح اليوم الجمعة.

وتنتظر آلاف الأسر المحتاجة في قطاع غزة توزيع القسائم الشرائية التي أعلنت عنها لجنة تكافل، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك، الذي تأملت الأسر وصول القسائم قبله لتتمكن من تغط