نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الصف الثالث الاعدادى الان برقم الجلوس وتوزيع الدرجات 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، يتابع عدد كبير من الطلبة والطالبات فى مدن ومحافظات مصر خلال الفترة الحالية، وسط ترقب شديد نتائج الامتحانات فى كافة المراحلة التعليمية، حيث شهدت الأيام الماضية حالة ظهور نتائج لبعض الشهادات فى مختلف المراحل التعليمية فقد ظهرت مراحل النقل للتعليم الاساسى وايضا ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع المحافظة برقم الجلوس، ومع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادات الاعدادية يحدث حالة من القلق للطلبة واولياء الامور وخصوصا للشهادات بسبب نسبة النجاح والتى يتم تحديد عليها المرحلة القادمة، ويتابع على شغف ظهورنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والتى من المقرر تم ظهورها وتشمل محافظة الجيزة على العديد من الإدارة التعليمية والتى حصل بعض منها على المراكز الاولى فى النتائج حيث سجلت إدارة جنوب الجيزة وايضا إدارة الهرم والدقى والشيخ زايد والعياط.

وأعتاد متابعينا ومتابعة موقع نجوم مصرية على متابعة نتائج الشهادات فى كافة المراحل التعليمية وذلك من خلال البوابة التعليمية الخاصة بالموقع والقائمين عليها فكل ماعليك هو كتابة رقم الجلوس وانتظر النتيجة فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ومع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة السيد اللواء محمد كمال الدالى، والذى أعلن فى مؤتمر صحفى عن نسبة النجاح التى شهدتها محافظة الجيزة بنسبة نجاح 80.89%، وجاءت الإحصائيات على النحو التالى، فقد تقدم الى أداء امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة نحو مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وعشرون طالبا”، سجل عدد الحضور نحو مائة ثلاثة وثلاثون ألف طالب .

للحصول على النتيجة اضغط هنا

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ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، هناك عدة خطوات للحصول على النتيجة برقم الجلوس ، فيمكنك زيارة الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة وكتابة رقم الجلوس فى الخانة المخصصة لذلك والضغط على زر البحث، فيتم ظهور لك اسم الطالب والمدرسة التابع لها والادارة التعليمية والدرجات لكل مادة.

أما فى حالة حدوث ضغط كبير على الموقع او عدم معرفة الحصول على النتيجة يمكنك ترك تعليق او رسالة برقم الجلوس والادارة التعليمية وتيم احضار النتيجة الخاصة بك وارسالة راد على التعليق الخاص بك فى غضون وقت قليل

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