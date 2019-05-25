حقيقة وفاة اندرتيكر أسطورة المصارعة العالمية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، أنباء تتحدث عن وفاة اندرتيكر أسطورة المصارعة العالمية، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد أن صنع لنفسه تاريخا مليئا بالانجازات الرياضية والانسانية.

ونشر نشطاء في موقع التواصل (تويتر) مقاطع فيديو، وعلقوا أسفلها أنها تظهر وفاة أسطورة المصارعة اندرتيكر، دون ذكر مصدر هذا الخبر أو مزيد من التفاصيل حول الحادثة أو سبب وفاته.

إلا ذلك، تابعت (سوا) المنصات المختلفة للمصارعين حول العالم، وموقع (WWE)، ليتبين أنها لم تورد أي خبر حول وفاة اندرتيكر أو حتى تدهور حالته الصحية، ليبقى كل ما هو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي من سبيل الاجتهاد وربما تكون شائعات.

مارك ويليام كالاوي, هو مصارع محترف ولد يوم الرابع والعشرين من عام 1965، في أمريكا، حيث يحظى بشعبية واسعة حول العالم وفي الوطن العربي خاصة، إذ يسيطر تاريخيا على عروض السماك داون ويعتبر من أهم وأفضل المصارعين في التاريخ الحديث.

يشار إلى أن اندرتيكر بدأ مشواره في عالم المصارعة قبل حوالي 35 عاما، فيما كانت مباراته الأولى عام 1990 ميلادي، حيث يلقب بأنه "الرجل الميت"، وذلك في ظل الخوف الشديد الذي يظهره المصارعون أثناء مواجهته، علما أنه شقيق المصارع كين كينيدي.