تفاصيل جديدة حول امتحان جهوي 2018 2019 في المغرب

تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم عموم المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019.

وقررت الوزارة إرجاء الامتحانات إلى غاية يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019، بعدما كان مقررا إجرائها يومي 7 و 8 يونيو 2019، بالنظر إلى احتمالية حلول عيد الفطر يوم الخميس 6 يونيو 2019.

وأنهت الوزارة، من خلال بلاغ صادر في الموضوع، أنه يتعين على كافة المترشحات والمترشحين، أخذ التغيير الذي سيطرأ على توقيت المملكة المعتمد حاليا بعين الاعتبار.

وستتم في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019 إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، أي التوقيت الرسمي (غرينتش+1) المعتمد بالمغرب.