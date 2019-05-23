الاكثر مشاهدة اليوم - لمَ اختفت علا غانم بعد توريطها في فيديوهات خالد يوسف؟

مع بدء تسريب أفلام المخرج المصري خالد يوسف، بدأ البعض بزج أسماء نجمات مصر.. بداية كانت مع الممثلة المصرية رانيا يوسف، مروراً بالنجمة منة شلبي وصولاً إلى النجمة المصرية علا غانم ونشروا فيديوهات كاذبة بعناوين مفبركة ليحصلوا على مشاهدات عالية جداً.

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رانيا يوسف تبرأت من فيديوهات خالد يوسف بعد أن ألقي القبض على شبيهتها، بينما منة عرفة تجاهلت الموضوع واحتفلت بتكريمها في مهرجان أسوان للأفلام القصيرة، أما علا غانم ورغم تداول اسمها في قضية خالد يوسف لا تزال تلتزم الصمت حتى أنها غائبة تماماً عن صفحاتها على السوئيال ميديا منذ عام وأكثر.

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علا غانم نجمة كبيرة وليست بجاحة إلى خالد يوسف لتنال الشهرة، واختفت عن السوشيال ميديا منذ حزيران – يونيو 2018 أي أثناء مباريات كأس العالم، ونشرت آنذاك صورة لمحمد صلاح وأعلنت عن دعمها له.

حتى أن ابنتها كاميليا التي تمكث في أميركا، لم تنشر صورة جديدة لأمها، وكانت آخر صورة لعلا مع كاميليا في أبريل – نيسان 2018.

وأيضاً في افتتاح فيلم (عرض موت) غابت علا غانم عن إفتتاح الفليم رغم أنها بطلته، وقيل أنه لم تأتِ لأنها تواجد في الولايات المتحدة الأميركية.

يبقى لغز اختفاء علا غانم عن السوشيال ميديا ليس معروفاً وكانت غابت قبل توريط اسمها في قضية خالد يوسف واستغل البعض غيابها وزجوا اسمها في قضية لا دخل لها بها.