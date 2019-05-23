بث مباشر : تردد قناة دعوة الجديد بعد موعد عرض ارطغرل في شهر رمضان

يترقب عشاق الفن والتاريخ والتشويق في تركيا والعالم الأسبوع المقبل، مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل "قيامة أرطغرل" التي ستعرض الاسبوع المقبل؛ لتكتمل بذلك خمسة مواسم من نجاح العمل داخل البلاد وخارجه.

تعرض الحلقة على قناة دعوة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة



ونشر كاتب سيناريو المسلسل محمد بوزداغ على حسابه بمواقع التواصل أن الحلقة الأخيرة التي ستبث يوم 29 من الشهر الجاري كانت ملحمة وحلما بالنسبة له.

ونشر بوزداغ صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، وكتب أنها السيناريو الأخير وأن وقت وداع "قيامة أرطغرل" قد حان، وبين في منشور آخر أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

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ويبث المسلسل كل أربعاء، ويواصل في حلقتيه الأخيرتين أرطغرل الذي يجسد دوره الممثل الشهير أنغين ألتان دوز ياطان مقارعة أعدائه من المغول.

وتدور أحداث مسبسب قيامة أرطغرل في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان) ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/726هـ ـ 1326م).

الجدير بالذكر أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات 156 دولة بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي