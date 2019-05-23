مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 17 السابعة عشر حصريًا كاملة HD- الصحوة الدينية

تصدّر المسلسل السعودي "العاصوف2" قائمة التريند بين المسلسلات التي تخوضُ غُمار المنافسة في الماراثون الدرامي، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

ونعرضُ لكم اليوم حصريًا، الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل "العاصوف 2" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ونال المسلسل على إعجاب الجمهورين الخليجي والعربي، وحاز على اهتمامهم حتى باتوا يترقّبوه بكثيرٍ من الانتظار والشغف.

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ويحظى مسلسل العاصوف 2 الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، متفوّقًا بذلك على كثيرٍ من المسلسلات الأخرى المنافسة هذا الموسم.

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ويقودُ النجم السعودي ناصر القصبي بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من أمهر الممثلين والفنانين في السعودية والخليج العربي، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وآخرين.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها، فيما يقول بعض المشاهدين إنه يتضمن بعض الأخطاء البسيطة لكونه يرجع لحقبة بعيدة تغيرت الحياة خلالها في المملكة بشكل جذري.

ويتحدث المسلسل عن حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي حقبة السبعينيات التي ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني فيما يُعرف بـ“الصحوة الدينية“ التي فرضت سطوة لرجال الدين على الحياة الاجتماعية في البلاد.