هكذا ردت زوجة معتصم النهار على معجبيه

صرحت لين زركلي زوجة الفنان السوري معتصم النهار عبر صفحتها الشخصية على انستغرام أنها تفتخر بعمل زوجها ومعجباته ولا شيء يستدعي الغيرة بينهما.

ويتلقى معتصم العديد من التعليقات حول اطلالته وحياته الشخصية وعلى وجه الخصوص زوجته التي يتابعها أكثر من 160 ألف شخص وتتلقى الكثير من التعليقات المعبرة عن اعجابها بإطلالاتها وايضا تعليقات خاصة بزوجها معتصم.

وكان معتصم قد علق على صورة لزوجته لين مبدياً اعجابه بجمالها ولا يخفي ذلك عن جمهوره.

ولا يتعمد إخفاء حياته العائلية عن الجمهور كما اختار بعض المشاهير أن يفعل بل يختار الوقت المناسب ليشاركهم تفاصيلها، بحسب "في الفن".

يذكر بأن الفنان معتصم النهار يشارك في بطولة مسلسل خمسة ونص الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2019 كما شارك سابقاً في الجزء السادس والسابع من مسلسل باب الحارة بدور ظافر إلى جانب بصمته في مسلسل بقعة ضوء مع مجموعة من الفنانين السوريين.