تراند اليوم : اعترافات مثيرة لـ”منى الغضبان” عن المقطع الإباحي مع خالد يوسف

صحيفة الخليج 365: كشفت سيدة الأعمال منى الغضبان تفاصيلا مثيرة عن ظهورها في مقطع فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف .

وقالت “منى” في التحقيقات التي تجري معها : “تقابلت مع المخرج المذكور بقصد العمل ، قال إنه يريدني في عمل فني لأن وجهي (فوتوجينيك) ثم بعدها تطورات العلاقة إلى قصة حب وبعدها تزوجنا عرفيا” وفقا لموقع المصريون.

Advertisements

وأضافت: “ليس لي علاقة بتسريب الفيديو .. شعرت بخوف شديد عند رؤية ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي ، واتصلت به فأخبرني أنه لا يعرف طريقة التسريب”.

واستدركت: “أنا كنت ست متجوزة ومكنتش أعرف إن جوزي بالأخلاق دي يصور مراته جوه غرفة النوم، هاتوه اسالوه”.