تراند اليوم : دموع وانهيار.. ماذا قالت منى فاروق وشيما الحاج فى جلسة التحقيق الثانية؟ (صور)

سيد موسى

لا صوت يعلو على الحديث على واقعة “الفيديوهات الجنسية الفاضح” منى فاروق وشيما الحاج، على الساحة المصرية، والذي بدأ اشتعال فتيله بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر فيه ممثلتين عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال.

ونظرًا لما في تلك الفيديوهات من تحريض على الفسق والفجور، وبعد تحريات المباحث تم القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، وتوجيه الاتهامات لهما بالتحريض على الفسق ونشر الرزيلة، لترتفع وتيرة الأزمة في القضية التي تقف الآن عند حبس المتهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال تواجدهما اليوم الاثنين، في نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف تامر العربى المحامى العام، مساء اليوم الاثنين، للتحقيق معهما ومواجهتمها بفيديوهات جديدة، دخلتا كلًا من الممثلتين في انهيار ونوبات بكاء شديدة.

وأعربا الفنانتين، والدموع تنهمر من عنيهما عن ندمهما الشديد خلال تحقيقات اليوم، معترفين بأنهم ارتكبوا تلك الفعلة وهما في غير وعيهما، (تحت تأثير الخمر)، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعانون من أزمة في تلك الأحيان، وقام الرجل الذي ظهر في الفيديو باستغلال تلك الظروف والقيام بفعلته وتصوريهما، حيث أنه كان زوج لأحدهما في السر (حسب قولهما في التحقيقات).

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وخلال استجوابات فجرت المتهمتان مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجري معهما حاليًا، وأرشدتا عن شقة المخرج المعروف، والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها والكائنة بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة.

وكانت المتهمتين التزمات خلال الفترة الماضية، بإخفاء وجهمها عن الأنظار، فترة ذهابهن للنيابة وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.

وفى وقت سابق أمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب ، وذلك بعد الاستماع لأقوال الفنانة منى فاروق في واقعة الفيديو الإباحي الشهير، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.