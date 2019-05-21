مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 15 الخامسة عشر كاملة بجودة عالية الدقة – صراع الملوك

حاز الملسلسل التاريخي "الحرملك" الذي يُعرضُ حصريًا على قناة MBC4، على اهتمام الجمهور العربي، ضمن المسلسلات السورية التي تخوض السباق الرمضاني 2019، خاطفًا الأضواء نحوه ليتفوّق بذلك على المسلسلات المنافسة في الماراثون الدرامي.

ونعرضُ لكم اليوم الثلاثاء، حصريًا الحلقة 15 الخامسة عشر من المسلسل التاريخي "الحرملك"، كاملةً بجودة عالية الدقة HD، ويحظى المسلسل بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي ويحقّق يومًا بعد يوم مزيدًا من المشاهدة والمتابعة.

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ويحملُ لواء البطولة في "الحرملك" النجم السوري العربي جمال سليمان، ويشاركه في البطولة عدد من ألمع نجوم الشاشة السورية والعربية، أبرزهم: باسل خيّاط، وباسم ياخور، وسلافة معمار، وهبة نور، وسلمى المصري، والفنان القدير عبد الهادي الصبّاغ.

يذكرُ أنّ أحداث مسلسل "الحرملك" تدورُ حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.