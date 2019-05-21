تراند اليوم : هنا رابط نتيجة اعدادية اسكندرية 2019 :نتيجة الاعدادية بالاسكندرية..نتيجة الشهادة...

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية فور ظهورها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية برقم الجلوس، وتشمل النتيجة جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارة العجمي التعليمية، إدارة سيدي جابر التعليمية، إدارة سيد بشر التعليمية، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة المنتزة، وغيرها.

البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية

بوابة محافظة الإسكندرية الإلكترونية تتيح العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادات برقم الجلوس، حيث يفترض أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل على أكثر من رابط من خلال البوابة، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الرابط أدناه.الخليج 365

وبدات أعمال تصحيح أوراق امتحانات المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحان فيها على الفور، تمهيداً لاعتماد النتائج خلال الأسبوع القادم، وعقب نهاية أعمال تصحيح أوراق الطلبة والطالبات، سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي على السيد المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة لاعتمادها، وسنراقب معكم أخر التطورات.

أصدر مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية، أوامر بتشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، بعد شكاوى عدد من الطلاب لصعوبة الامتحان