إنتهت مرحلة إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسي 2018/2019 منذ يوم الخميس السابق والموافق 16 مايو من الشهر الحالي وذلك بجميع محافظات الجمهورية وما هي إلا ساعات من نهاية كل إمتحان حتي تبدأ مرحلة تصحيح الإجابات ورصد درجات الطلاب، وقد سارت فترة إمتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل أو شكاوي من صعوبة الإمتحانات بكل المواد، ومن هنا تسعي وزارة التربية والتعليم للتسهيل علي الطلاب في الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019، وقد أتيح لجميع الطلاب الحصول علي النتائج الخاصة بهم من خلال البوابات الإلكترونية الخاصة بالمديريات التعليمية بكل محافظة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

يمكن لجميع الطلاب إستخراج شهادة النتيجة الإعدادية من خلال المدارس التابعين لها، إلا أنه أصبح من السهل الإستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية بكل محافظة من محافظات الجمهورية وحتي قبل إعتمادها بالمدارس من خلال الدخول إلي المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والبوايات الإلكترونية ومن ثم ملئ البيانات الخاصة بكل طالب من رقم الجلوس والمرحلة التعليمية بالاضافة إلي الفصل والعام الدراسي ثم عرض النتيجة، ومن المرجح الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة بجميع المحافظات.

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ما هي روابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019.

من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يمكنك الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم وإتباع الخطوات المدرجة وملئ البيانات الخاصة بكل طالب.

من خلال الموقع تقوم بإختيار موقع وزارة التربية والتعليم ومنها الذهاب لصفحة الخدمات الإلكترونية، ستظهر لك النتيجة في حالة إعتمادها.

ومن المعروف عن محافظة القاهرة سرعة تصحيح الاجابات وإعتماد النتيجة بكل المراحل التعليمية، لذلك إذا كنت من طلاب محافظة القاهرة يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال بوابه نتائج التعليم الأساسي

وفيما يلي عرض لروابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء

كان هذا كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية وفي حالة تعذر الحصول علي النتيجة يمكنك ترك تعليق بإسم ورقم جلوس الطالب لنوافيكم بها فور ظهورها، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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