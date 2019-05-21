الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو: فضيحة غادة ابراهيم وخالد يوسف .. حقيقة ام شائعة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انباء تفيد بتورط الفنانة المصرية غادة ابراهيم بمقطع فيديو اباحي وفضيحة مع المخرج خالد يوسف الهارب من مصر.

ولكن سرعان ما خرجت الفنانة غادة ابراهيم ونفت عبر حساباتها الرسمية أنباء تورطها في فيديو اباحي مع خالد يوسف.

وأكدت غادة ابراهيم إنها علي ثقة بإن ليس لها أي مقاطع لها وإنها برئية من هذه التهم، مطالبة من لديه أي دليل إدانه فليظهرها للرأي العام.

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وأضافت أنها لم تلتقي المخرج خالد يوسف ولا مرة ، وإنها لا تعرف طريق مكتبه الخاص، وقدمت دليلها إنها لم تتعاون معه في أي عمل فني من إخراجه. وفق "ميدان الأخبار".

يأتي ذلك بعد فضيحة الفيديو الاباحي التي تعرضت له منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، والذي على اثره تم حبس منى وشيما فيما رهب يوسف إلى باريس.

يذكر أن هذه الشائعات طالت من قبل الفنانة رانيا يوسف الذي نسب اليها من قبل مقطع فيديو اباحي مع خالد يوسف قبل أن تقوم بنفيه.