نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 برقم الجلوس والاسم دور مايو

يترقب طلاب وطالبات وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019م، حيث قام 122508 طالب وطالبة بأداء امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وقد تابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الأستاذ “رمضان عبد الحميد حسن” عملية سير الامتحانات اعتباراً من اليوم الأول للاختبارات السبت الموافق لتاريخ 11 مايو 2019م، وقد تم اختبار 122508 طالب وطالبة في ذلك اليوم بمادتي اللغة العربية “فترة أولى” ومادة التربية الدينية “فترة ثانية”، وتم توزيع هذا العدد من الطلاب على 699 لجنة امتحان على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادي محافظة الشرقية للعام الدراسي الجاري 2019م فور إطلاقه رسمياً من قبل المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019م واستمرت حتى يوم الخميس بتاريخ 16 مايو 2019م، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على قيامها بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل تأمين وصول أوراق الأسئلة وأوراق الإجابات إلى لجان النظام والمراقبة من أجل مكافحة أعمال الشغب والغش إن وجد ذلك، كما قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة لأجل الاطمئنان على توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان الاختبارات على مستوى المديرية، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية المطلوبة لمواجهة الحالات الطارئة.

وقد تم التأكيد من جانب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الأستاذ “رمضان عبد الحميد حسن” من خلال زيارته للجان الاختبارات على الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير كافة السُبل وتذليل جميع العقبات من أجل أداء الاختبارات النهائية في جو هادئ، وذلك لمساعدة الطلاب على التركيز والتأني عند الإجابة على أسئلة الاختبارات، وقد قام بالتشديد على ضرورة تأمين اللجان وانتظام لجان الاختبارات ومتابعتها من كافة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية المُختصة بالاختبارات، ويتم استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الإلكتروني.

وقد قام محافظ الشرقية الدكتور “ممدوح غراب وبرفقته وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ “رمضان عبد الحميد” بتفقد سير الاختبارات في اليوم الثاني للامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية الدور الأول “مايو 2019″، وذلك من أجل اطمئنان سيادتهم على الجو العام للامتحانات ومعرفة مدى الانضباط والانتظام داخل لجان الامتحانات، والاطمئنان على جودة طباعة ورق الامتحانات، وتفقد امتحان الفترة الأولى “مادة الجبر والإحصاء” للتأكد من عدم الخروج عن المقرر الدراسي، ومن المقرر أن يتم إطلاق نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 عبر موقع المديرية الرسمي (sharkia.gov.eg) خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.

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