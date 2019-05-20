شاهد: الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص - بطولة نخبة من نجوم الشاشة

ما تزال نادين نجيم في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص تعيش حالة الصدمة بعدما تمت محاولة اغتيالها أثناء تواجدها في السيارة برفقة "جاد" معتصم النهار، الذي حاول طوال الطريق تهدئتها إلا أنه حماها بنفسه وأصابته رصاصة بالظهر، كما ويشهد المسلسل سباقا رمضانيا ضمن مسلسلات رمضان 2019.

تتخذ نادين نجيم في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص موقف من قصي خولي الذي خيب آمالها ولم يسعفها وقت حادثة اغتيالها، ويبدو من هذا الموقف أن قلب نادين نجيم سيتجه نحو معتصم النهار، والتي بدأت بالتواصل معه والاطمئنان على صحته جراء إصابته إلا أنه يطمئنها أنه بخير.

الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص هنــا

حذر "رفيق أحمد" نجله قصي خولي الذي يجسد دور "غمار الغانم" في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص من تواجد معتصم النهار الذي يجسد دور "جاد" طوال الوقت معه ومع زوجته نادين نجيم إلا أن قصي خولي يقنع والده أن جاد يفديه بروحه وهو بمثابة الشخص الأمين.

وما زالت نادين نجيم في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص غير مقتنعة بقصة المراقبة وتطلب من جاد عدم ملاحقتها "عالدعسة" إلا أنه في كل مرة يخيب ظنها ويباغت مكان تواجدها إلا أنها تستسلم للأمر الواقع.

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وشهدت الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص استعداد قصي خولي الذي يجسد دور "غمار الغانم" للبحث والتحري عن الأشخاص الذين ترصدوا لزوجته نادين نجيم وحارسه الشخصي، عبر إطلاق وابل من الرصاص عليهم.

واعترف معتصم النهار الذي يجسد دور جاد "لوالدته" في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص، بأنه قيد التفكير لترك العمل مع قصي خولي، معترفاً لها بأنه مغرم ويوجد إنسانة في حياته، ويقصد بذلك نادين نجيم "الدكتورة بيان"، بعد مواقف رومانسية جمعتهما سوياً.

من جهة أخرى، تستمر "رولا حمادة" التي تجسد دور سوزان ، زوجة والد قصي خولي "غمار الغانم"، في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل خمسة ونص بتحميل الذنب "للغانم" عن سبب مقتل نجلها رغيد، وأن سبب مقتله يعود إلى خلافات من أجل السلطة والمال.

ويشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر .