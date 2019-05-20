شاهد مسلسل حكايتي الحلقة 15 مفاجآت من نوع جديد

أنهت النجمة ياسمين صبرى تصوير 14 مشهداً كاملاً، فى مسلسلها "حكايتى" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية ويعرض على العديد من القنوات الفضائية، وذلك فى إحدى البيوت الفاخرة بمنطقة شبرامنت حيث تتواجد هذه المشاهد فى الحلقات الأخيرة من العمل.

جميع الحلقات هنــــا

وانتقلت ياسمين بصحبة باقى فريق عمل المسلسل اليوم الأحد، إلى أستوديو "ألف ليلة وليلة" بشبرا منت أيضًا لتصوير عدد آخر من المشاهد التى تتواجد فى الحلقات الأخيرة وتجمع بينها وبين أحمد صلاح حسنى وهنادى مهنى ونهال عنبر، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد بعد يومين أو ثلاثة.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى.

وبمشاركة إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.