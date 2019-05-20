حقيقة وفاة الصحفي البحريني سلمان الحايكي

أورد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاحد، انباء عن وفاة الصحفي والشاعر والاديب البحريني سلمان الحايكي عن عمر 60 عاما.

ولم يتسن لنا التأكد من أنباء وفاة الصحفي البحريني سلمان الحايكي حيث سننشر لكم الأنباء من مصادرها الرسمية فور توفرها.

وسلمان أحمد الحايكي معلم و صحفي و شاعر أديب بحريني، ولد عام 1959 بمدينة المحرق. خريج معهد المعلمين عام 1981، وعضو في أسرة الأدباء والكتاب البحرينية منذ بداية السبعينيات.

بدأ الشاعر سلمان الحايكي أولى محاولاته الشعرية 1973، ونشر أولى قصائده في جريدة الأضواء البحرينية، ويمارس إلى جانب قرض الشعر كتابة المقال، والنقد، والقصة القصيرة.