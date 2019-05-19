من هو شيخ الحارة في برنامج بسمة وهبة

نجحت بسمة وهبة في تحقيق هدفها من برنامج "شيخ الحارة"، فاحتلت صدارة المتداول على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية رمضان، بحلقات الراقصة دينا وآيتن عامر ووفاء عامر، ثم الحلقات الأشهر لأحمد سعد وسمية الخشاب، ورانيا يوسف، والمحامي سمير صبري.

وأصبح بنامج "شيخ الحارة" حديث الجميع ونجحت في أن تحجب لأول مرة منذ سنوات نجاح برنامج رامز جلال الذي يعرض معها في التوقيت نفسه على قناة أخرى، متصدرة بأسئلتها وحياة ضيوفها وعلاقاتها بأبنائها؛ السباق الرمضاني منذ بدايته وحتى الآن.

ينقسم البرنامج إلى عدة فقرات، تعد فقرته الأشهر هي "شيخ الحارة"، الشخصية المجهولة ذات الأداء الصوتي المميز، والمعلومات الأكثر تميزا عن الجوانب الخفية والسرية من حياة ضيوف البرنامج.

ولا أحد يعرف على وجه الدقة من هو بطل الشخصية، وإن كانت بعض الشبهات تحوم حول شخصية محام شهير بقربه من الوسط الفني يدعى ممدوح أحمد.