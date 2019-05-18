شاهد: طقس الطائف الان يشهد سيولا وأمطارا غزيرة - الطقس في رمضان

شهدت محافظة الطائف السعودية، صباح اليوم السبت، هطولا للأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، شملت عددا من الأحياء، حيث يعتبر الهطول الأكثر غزارة ويصاحبه زخات برد على المناطق والقرى الواقعة جنوب وجنوب شرق المحافظة.

وأسهمت الأمطار والبرد والأجواء الرمضانية الجميلة في خروج الأهالي والاستمتاع بهذا الجو الجميل وتناول وجبة الإفطار في الحدائق والمنتزهات وسط فرحة كبيرة تنم عن استبشار الأهالي بما تحمله الأمطار من خير جمعت بين جمال المنظر وروحانية الشهر الفضيل.

أما عن منطقة كلاخ جنوب شرق محافظة الطائف والقرى والضواحي المجاورة فشهدت أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ سال على إثرها وادي كلاخ ووادي شراعان، إذ بدأ هطولها من بعد صلاة أمس الجمعة حتى ساعات متأخرة من الليل.

كما تسبب في إيقاف الدراسة لما سببته الأمطار من سيول حرصا على أرواح الطلاب ومنعت المواطنين من قضاء حوائجهم لصعوبة الحركة من وإلى المنزل.