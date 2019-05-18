تراند اليوم : فنانة مصرية تهاجم خالد يوسف وفيديوهاته وتتعرض لإبتزاز – فيديو...

لا تزال قضية المخرج المصري خالد يوسف وأفلامه الإباحية، مع عدد من فنانات مصر، تتصدّر قائمة الأخبار في القاهرة، وكل يوم تظهر أدلة جديدة ضد نجمات جديدات وبسرية تامة.

اقرأ: زوجة خالد يوسف وصفته بالـ (ابن الكلب)؟ – وثيقة

بعد إطلالة خالد يوسف الأخيرة في برنامج (بلا قيود) على قناة الـ BBC وتصريحاته عن الأفلام الإباحية، قالت الممثلة المصرية منى ممدوح إنها لن تعمل مع خالد يوسف لو عرض عليها بطولة لفيلم عالمي، وقبل الفيديوهات كانت تتمنى أن تعمل معه وتحبّه أما الآن لا.

اقرأ: خالد يوسف فخور بأعضائه الجنسية وبفحولته ويتوعد

Advertisements

وقالت منى ممدوح:

(حسبي الله ونعم الوكيل، تعاطفت مع منى فاروق لأنني قابلتها وتعاملنا سوياً وأتمنى من الجميع عدم الإساءة لها لأن لا أحد يعلن الظروف التي أحاطت بها بعد تلك الأزمة)

واعترفت منى ممدوح أنها تتعرض دائمًا للإبتزار في مجال عملها، لكنها لم ولن تقدم أي تنازلات للحصول على أدوار مهما كانت مهمة.