ظهور مثير لابنة عمرو دياب يستفز الجمهور في رمضان

تعرّضت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، لسيلٍ من الانتقادات اللاذعة والقاسية، بعد أن أثارت حفيظة المتابعين واستفزّت مشاعرهم في رمضان بالصور التي نشرتها على حسابها في إنستغرام، وارتدت فيها ملابس مثيرة للغاية.

وأكد متابعو كنزي أن تلك الملابس لا تتناسب مع شهر رمضان المبارك، وعليها أن تحترم حُرمة هذا الشهر الفضيل.

وجاءت التعليقات على الصورة: “رمضان كريم يا كنزي طبعا رمضان مبيجيش عندك يا كنزي” وغيرها من التعليقات التي حملت بعضها إساءة لها ولوالدها.

يشارُ إلى أنّ كنزي ابنة النجم المصري عمرو دياب تجاهلت الرد على هذه التعليقات، لكن في المقابل والدتها لم تُخفِ بأنها راضية عن ابنتها وكتبت لها: “أحبك” باللغة الفرنسية، وذلك من خلال تعليق على إنستغرام.