تراند اليوم : أفلام عيد الفطر 2019 بروموهات أفيشات أفلام موسم عيد الفطر

أفلام عيد الفطر 2019 ، نتابع مع قرائنا تفاصيل الأفلام التي ستعرض في عيد الفطر 2019 ، حيث يشهد هذا الموسم من خلال نظرتنا على بروموهات الأفلام المطروحة حتى الآن شكل جديد تخرج به علينا السينما المصرية وأعتقد أن هذا موسم العيد المبارك سيشهد العديد من المفجآت والمشاهد التي طالما حلم بها المشاهد العربي.

وأفلام عيد الفطر 2019 تشهد تنوع درامي كبير بين الأكشن المثير الذي يحمل مطاردات وتفجير سيارات مثل فيلم كازابلانكا للنجم أمير كرارة ، الى جانب الأكشن الحربي الذي يحكي قصة بطولة من حرب نكسة 1967 وما بعدها بطولة احمد عز ، والوثائقي والتاريخي … إليكم كافة التفاصيل.

أفلام عيد الفطر 2019

فقد بدأت خريطة أفلام عيد الفطر تتضح بعدما قام منتجوا الأعمال التي يتم تصويرها بالإعلان عن استعدادهم لموسم العيد المبارك بعرض أفلامهم ، وتحدد بشكل مبدأي اربعة أفلام سيتم عرضها في موسم عيد الفطر ، وتحدد مشاركة 4 أفلام وهم: «كازابلانكا والممر والفيل الأزرق 2 ومحمد حسين وكل سنة وإنت طيب لتامر حسني».

وسنطرح لكم بروموهات أفلام عيد الفطر التي تم ألإعلان عنها حتى الآن.

فيلم كازابلانكا في عيد الفطر 2019

وهو أحدث أفلام النجم أميرا كرارة لموسم عيد الفطر المبارك 2019 ، وهو سيدرج ضمن سلسلة نجاحات النجم الصاعد بقوة والذي اثبت جدارته ليحتل مكانه خاصة بين النجوم ، وفيلم كازبلانكا مختلف تماما ، فنعتقد أنه سيكون أفضل أفلام الأكشن والاثارة على الإطلاق على المستوى العربي والمصري للنتظرة بفارغ الصبر.

إعلان فيلم كازبلانكا أمير كرارة

الإعلان الرسمي لفيلم كازابلانكا عيد الفطر 2019 | Casablanca Trailer official

فيلم كازبلانكا بطولة أمير كرارة , غاده عادل , اياد نصار , عمرو عبد الجليل , محمود البزاوي , خالد أرغنتش تأليف : هشام هلال إخراج : بيتر ميمي إنتاج : سينرجي فيلم , وليد منصور , الطاهر ميديا برودكشن.

فيلم الممر في عيد الفطر 2019

فيلم الممر للمخرج الكبير شريف عرفة الذي يحاكي بطولات الجيش المصري ويعرض في موسم افلام عيد الفطر 2019 ، تم تصوير فيلم الممر، على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة.

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وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

إعلان فيلم الممر أحمد عز

وهناك أفلام أخرى لم يطرح لها أية إعلانات لها حتى وقت كتابة هذا التقرير منها فيلم ترانيم إبليس للنجم أحمد السقا، وفيلم لص بغداد للنجم محمد إمام ، وفيلم محمد حسين للنجم محمد سعد ، وفيلم كل سنة وانت للنجم تامر حسني.

فيلم كل سنة وانت طيب

يشارك النجم تامر حسني في عيد الفطر 2019، بفيلم كل سنة وانت طيب وهو من نوعية الكوميدي بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، أحمد فتحي، تاليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق .

فيلم الكنز 2

يشارك النجم محمد رمضان في عيد الفطر 2019، بفيلم الكنز 2 وهو من النوع التاريخي ويشاركه محيي إسماعيل، محمد سعد، هند صبري، سوسن بدر، أحمد حاتم، تأليف عبد الرحيم كمال، قصى وإخراج شريف عرفة.

فيلم محمد حسين

يشارك النجم محمد سعد في موسم عيد الفطر 2019 بفيلم «محمد حسين» وهو من نوع الحركة ويشاركه مي سليم، إنعام سالوسة، محمد ثروت، فريال يوسف، تأليف شريف عادل، ومن إخراج محمد علي .

فيلم الفيل الأزرق 2

يشارك النجم كريم عبد العزيز في عيد الفطر 2019، بفيلم الفيل الأزرق 2 ويعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى، يشاركه هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد .

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