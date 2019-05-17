تراند اليوم : تسريب فيديو فضيحه علا غانم وخالد يوسف +18

فيديو خالد يوسف وعلا غانم ،وأثارت فضيحة فيديو علا غانم وخالد يوسف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور علا غانم وهي ترقص على صوت الاغاني الصاخبة ليمارسوا فيما بعد الجنس مع خالد يوسف الذي كان في قمة النشوة والسعادة برفقتهم.



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علا غانم في بيت خالد يوسفوضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية علا غانم ومني فاروق وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة علا غام ورنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.