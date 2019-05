تراند اليوم : على غرار كيم كارداشيان فنانات عرفن الشهرة بعد تسريب فيديو اباحي لهن ومنهن عربيات! ‎

من المعروف أن شهرة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ التي تحظى بها اليوم على صعيد العالم أجمع كانت بسبب تسريب فيديو إباحي لها مع حبيبها السابق "راي جاي" عام 2007، حينها اكتسبت شهرة واسعة وبدأت عائلتها الظهور في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians عبر شبكة E!.