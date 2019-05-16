منوعات

تراند اليوم : على غرار كيم كارداشيان فنانات عرفن الشهرة بعد تسريب فيديو اباحي لهن ومنهن عربيات! ‎

0 نشر
مشاهير إقليمية 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

من المعروف أن شهرة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ التي تحظى بها اليوم على صعيد العالم أجمع كانت بسبب تسريب فيديو إباحي لها مع حبيبها السابق "راي جاي" عام 2007، حينها اكتسبت شهرة واسعة وبدأت عائلتها الظهور في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians  عبر شبكة E!.

إلا أن هذا الأمر ينطبق على العديد من المشاهير ومنهن عربيات وأحدثهن الممثلتان المصريتان ​منى فاروق​ و​شيماء الحاج​ حيث أنهما أحدثتا ضجّة كبيرة مؤخراً بعد إنتشار مقطع فيديو إباحي لهما و هما ترقصان رقصاً شرقياً بملابس فاضحة أمام المخرج المصري كما قيل.

aed8a3e75c.jpg

كذلك نذكر ​الراقصة المصرية دينا​ التي تمّ تسريب مقطع فيديو فاضح لها ظهرت فيه برفقة حسام أبو الفتوح وهما في فراش الزوجية، لتؤكد هي الأمر مشيرةً إلى أنه كان زوجها ولم تكن تعلم أنه يصورها.

Advertisements

02b488a6e5.jpg

أما عالمياً، فنذكر النجمة العالمية ​باريس هيلتون​ وذلك بعد تسريب فيديو جنسي لها ولحبيبها السابق "ريك سالمون"، حيث تمكَّنت شركة Vivid Entertainment الحصول على نسخة منه عام 2004. وقد أشارت في إحدى مقابلاتها أنها تمنَّت  الموت حال انتشار الفيديو على إثر التعليقات السلبية والهجومية التي تعرَّضت لها، فخشيت أن تتلطَّخ سمعتها وتلتصق الألقاب النابية بها.

09641a4c0f.jpg

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا