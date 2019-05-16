مشاهدة الحلقة 11 الحادية عشرة من بروفا كاملة بجودة عالية بطولة ماغي بوغصن

تستمر ماغي بوغصن بمحاولاتها في الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "بروفا" بالتقرب من أحمد فهمي، التي تتفاجأ بانفصال "ماجد" عن "نوره"، أثناء سماعها مكالمة هاتفية بينهما، كما ويستمر المسلسل الكوميدي الرومانسي بأحداثه المتسارعة والذي يبث ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

شهدت الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "بروفا"، ماغي بوغصن تعترف لأحمد فهمي أنها سمعت الحديث الذي دار بينه وبين زوجته، وتراجعه عن وعده لها بأنه سيحضر لمطعم شعبي برفقتها إلا أنها انتظرته وقتاً طويلاً ولم يحضر، مما تسبب لها بحالة إحباط شديدة.

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كما يعيش طلاب المدرسة الثانوية الخاصة في الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "بروفا" حالة من السعادة والرقص في الفصل المدرسي، إلا أن حضور "هبة" الفتاة التي تتعرض للتنمر من قبل زميلاتها، يقاطعهن بتقليدها حركات ساخرة لإحدى الطالبات، وتنشب مشاكل عنيفة بين الطالبات، مما يستدعي تدخل الإدارة.

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كما وشهدت الحلقة 11 الحادية عشرة من مسلسل "بروفا" انفصال أحمد فهمي "ماجد" عن زوجته "نورا" ، على إثر نشرها فيديوهات له، أثناء حضوره بالبيجامة لمعرض فني لها ، ونتيجة لذلك أثارت غضبه بقوله لها: "إنتي طالق" وبهذا بقد تم الطلاق رسمياً بين أحمد فهمي وزوجته.

يشار إلى أن أبطال مسلسل "بروفا" يطلون خلال رمضان 2019 على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة 11 الحادية عشرة في تمام الساعة التاسعة والنصف، و يأتي مسلسل "بروفا" من بطولة النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي.