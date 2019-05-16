رقم برنامج كاش مع النجوم الموسم الثاني على قناة سما - نظمي ونظمية

يطلّ الممثل والمخرج سيف الدين السبيعي مع النجمة شكران مرتجى في تقديم برنامج «كاش مع النجوم» (قناة سما)، فيما كانت حصّة الكوميديان أيمن رضا على الفضائية السورية في برنامج «صفار كتار». وهما برنامجان متشابهان من ناحية الفكرة وتقديم الجوائز للمتصلين، إضافة إلى التقارير أو الاسكتشات الخاصة.





أمّا النجمة صفاء سلطان فتقدّم خيمة رمضانية تبث من أحد مطاعم دمشق القديمة حوالى ساعة ونصف الساعة على هواء «سوريا دراما» والفضائية السورية، والبرنامج لا يتضمّن اتصالات على الهواء، إنّما مسابقات ضمن المطعم، وتقديم جوائز لرواد المكان.

وتعتبر قصة نجوم الدراما السورية مع تقديم البرامج قديمة، ربما يكون عمرها أبعد من الوقت الذي ظهر فيه عبّاس النوري مقدماً لبرنامج الكاميرا الخفية: «منكم وإليكم والسلام عليكم»، مروراً بالتجربة الخاصة لـ «فنان الشعب» الراحل رفيق السبيعي مع البرامج الإذاعية، ثم حضور الكوميديان دريد لحّام على الشاشة كمذيع، وصولاً إلى أيمن زيدان في «وزنك ذهب» ثم أمل عرفة في أكثر من مطرح، وباسم ياخور، وآخرين.

هيبة النجومية والكاريزما والبراعة الحوارية وخفة الظل وسهولة التعاطي مع الكاميرات، كانت عناصر خلقت لهؤلاء تفرّداً واضحاً وتمايزاً طاغياً عن أي مذيع آخر، يقدّم براج شبيهة. لذا كان هناك شبه إجماع على القيمة المضافة التي يقدّمها صنّاع الدراما السورية عندما يتصدّون لتقديم البرامج!