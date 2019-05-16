أغلى حالة طلاق في تاريخ بريطانيا

لندن/ سوا/ أجبر قاضي بالمحكمة العليا في بريطانيا تاجرا سابقا بشركة نفط وغاز في لندن، على دفع 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 580 مليون دولار)، لتسوية طلاقه من زوجته.

والمبلغ الممنوح للزوجة، البالغة من العمر 44 عاما، يقدر بنسبة 41.5 في المئة من مجموع أصوله الزوجية.

وتبلغ ثروة الزوج (61 عاما) ما يفوق المليار جنيه إسترليني، تم جمعها خلال زواج طويل تخلله "مساهمة عادلة ومتساوية في رفاه الأسرة" بحسب ما قالته الزوجة.

وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة أنه قام "بإسهامات خاصة" في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر "عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات" وذلك لأسباب لم تتضح على الفور.

ويعتقد أن هذه أكبر تسوية طلاق شهدتها المملكة المتحدة.