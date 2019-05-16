حقيقة وفاة الفنان هزاع التعزي

توفي صباح اليوم الأربعاء، الممثل اليمني الكوميدي هزاع التعزي بعد صراع مع المرض، حيث قال الاعلامي عادل اليافعي:الله يرحمك يا هزاع التعزي هذا الممثل الكوميدي البسيط رحل بصمت بعد أن ناشد الكل لعلاجه ولكن دون جدوى.

وقالت مصادر مقربة من أسرته، إن التعزي توفي في أحد المستشفيات بعد معاناة مع المرض، حيث ظل الفنان التعزي لسنوات وهو يعاني من عدة أمراض، ألزمته الفراش، وسط تجاهل رسمي وشعبي.

وعمل الفنان اليمني في الكوميديا واشتهر باشتراكه في عدة مسرحيات وبرامج ترفيهية وكوميدية قبل أن يلازم فرشه نتيجة المرض وضعف الإمكان المادية.

الجدير بالذكر أن الفنان هزاع التعزي، كان من اشهر الفنانيين اليمنيين، حيث تنوعت أعماله التي كانت في مجملها تتحدث بقالب كوميدي ساخر.