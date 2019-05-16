رابط: وزارة الداخلية تعلن نتائج قبول الأمن العام في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي).

النتائج هنـــا

وأكدت الوزارة أنه على جميع المتقدمين المقبولين مبدئياً، الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات الموضحة أدناه.

1- إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2- أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

3- صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

Advertisements

4- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

5- صورة من اختبار القدرات العامة.

6- عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

7- إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

8- حلاقة الرأس رقم (1).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الخدمة الإلكترونية لشهادة "خلو من السوابق"، حيث يستهدف تقديم الخدمة التقنية للمواطنين كافة الذين يرغبون العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.