شاهد: برنامج القلعة تلفزيون سلطنة عمان 2019 - حلقة 8 رمضان

يسجل برنامج المسابقات الجماهيري “القلعة” في موسمه الثاني بالقناة العامة بتليفزيون سلطنة عمان، حضوراً نوعياً مغايراً، فهو يقدم مجموعة من المسارات التي تتشكل في صور لمسابقات خفيفة تواكب تطلعات المتصل والمتواصل مع البرنامج.

من خلال البرنامج تمتزج المعلومة بين التاريخ العريق والحاضر الزاهر، ويركز في مضمونه على الثقافة العمانية والتراث والمعلومات العامة.

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ويستضيف البرنامج داخل الأستوديو ما عدده ستة من المتسابقين يشكلون فريقين يتنافسون حول أسئلة معرفية متعددة، بالإضافة إلى الاتصالات الواردة له.

يبث البرنامج كل يوم بعد نشرة أخبار العاشرة مساء ولمدة ساعة تليفزيونية ونصف، يقف خلفه مجموعة من الشباب الذين يعملون على إخراجه بالصورة التي تليق به.

بدءاً من المخرج طارق باعمر والمذيع عبدالله بن علي السباح وفي الإعداد عامر القايدي، والدكتور محمد الشعيلي، وآخرون في التنفيذ والتنسيق والمتابعة الإخراجية، حيث يسجل لك مشهد عملهم لهذا البرنامج حضوراً تفاعلياً في صور شتى.